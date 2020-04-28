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Путин готовит большое обращение к России

Путин готовит большое обращение к России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ выступит после 15:00

Владимир Путин выступит перед населением России 28 апреля. Он произнесет свою речь после 15:00. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА "Новости" информирует, что у президента запланировано масштабное выступление. На связь с ним выйдут все главы регионов. 

Кроме того, с докладом перед президентом выс

Полина ЛЕДОВСКИХ

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