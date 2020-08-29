Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 августа
Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
От COVID-19 умерли 111 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом в России. Так, за сутки заразились 4 941 человек. За все время эпидемии 985 346 жителей страны.

В Москве за сутки диагноз подтвердили у 677 горожан. На втором месте рейтинга по числу новых случаев заболевания оказался Санкт-Петербург, где 189 человек подхватили инфекцию из Китая. Следом идет Московская область, там врачи нашли COVID-19 у 163 жителей.

От коронавируса скончались за сутки 111 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 17 025 россиян.

Выздоровели за сутки 5 917 жителей страны. Победить болезнь за все время смогли 804 383 человек. 

Ученые из Китая пришли к выводу, что коронавирус проникает в квартиры вверх по канализационным трубам. При этом COVID-19 недолго живет в воде, поэтому на курортах нет вспышек заболеваемости.

Тем не менее в Москве надеются победить инфекцию максимум через полгода. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие изменения ждут школьников с 1 сентября из-за пандемии. 

Полина ИВАНОВА

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