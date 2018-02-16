Зарплаты рекордно вырастут

Если инфляция сохранится на низком уровне, россияне заметно разбогатеют

В Министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают, что по итогам года жители страны немного повысят свое благосостояние. На рабочем месте их ожидает солидная прибавка, которая перекроет даже прошлогоднюю щедрость работодателей.



"Зарплаты действительно растут. В этом году, если будет очень низкая инфляция, если мы сохранимся на уровне 2,5-3%, я думаю, что зарплаты реальные в этом году могут вырасти больше, нежели чем в прошлом году. Где-то около 4%", – заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава Минтруда Максим Топилин.

При этом если брать реальные доходы в целом, к которым относят не только зарплаты, но и пенсии, а также прибыль от вложений, то они, как это ни печально, скорее всего, продолжат падение. Но россиянам не привыкать. Подобное происходит на протяжении уже четырех лет кряду.

Топилин же уверен, что в падении реальных доходов нет ничего страшного. Напротив, это даже очень хорошо. "Что касается падения доходов, то ситуация заключается в том, что, скорее всего, это на самом-то деле результат успехов борьбы с нелегальной экономикой и теневыми доходами", – приводит объяснения чиновника ТАСС. По его словам, доходы Росстат считает через расходы, "а когда у людей расходы становятся меньше, потому что они меньше получают от теневого сектора, отсюда вот этот феномен".

Росстат ранее сообщал, что по итогам прошлого года реальные зарплаты в России выросли на 3%, а реальные доходы упали на 1,7%. В Министерстве экономического развития РФ пообещали, что в этом году реальные зарплаты вырастут на те же 4%, которые озвучил Топилин. Это будет лучший показатель за последние пять лет.

Эксперты, впрочем, предупреждают, что улучшения заметят далеко не все наемные работники. На солидную прибавку к жалованью в этом году могут рассчитывать менеджеры по продажам, развитию, сопровождению проектов и привлечению клиентов, а также IT-специалисты, инженеры и сотрудники оборонных предприятий.

В год выборов экономисты также ожидают значительной зарплатной подпитки бюджетников. Это уже происходит. В январе президент РФ Владимир Путин распорядился досрочно поднять уровень минимальных зарплат до величины прожиточного минимума. Это произойдет с 1 мая нынешнего года, а не с 1 января 2019-го. Чтобы подтянуть зарплаты бюджетникам до требуемого уровня, казне придется потратить дополнительно 40 млрд рублей.

Все эти повышения пока что не позволяют россиянам вернуться на привычный уровень доходов, которым они располагали до начала череды потрясений. В РАНХиГС не так давно подсчитали, что средние заработные платы в РФ в реальном выражении все еще остаются ниже уровня докризисного 2013 г. и уж тем более ниже докризисного 2007-го.