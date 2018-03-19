Импорт овощей приостановлен из-за страшной болезни

В ближайшее время картошка на прилавках российских рынков может резко подорожать. Кроме того, из магазинов исчезнут чипсы. Виной всему – введенные Россельхознадзором временные ограничения на импорт корнеплодов из Египта. Это пустынное африканское государство является основным поставщиком картофеля в нашу черноземную страну.



Египетская картошка попала под запрет из-за выявленной в ее образцах бурой гнили. С начала марта фитосанитарный контроль выявил 35 случаев заражения и забраковал 250 тонн картофеля, передает "Российская газета".

Ограничения пока что коснулись не всего импорта, а лишь поставок из нескольких районов. Но бурая гниль – штука заразная, и в египетском климате она распостраняется быстрее, чем слухи. Поэтому в скором времени шлагбаум на границе могут опустить перед всем картофелем. И не только перед ним – бурая гниль не щадит ни томаты, ни баклажаны, ни сладкий перец, ни соевые бобы.

Специалисты говорят, что больше всего от приостановки импорта пострадают не покупатели на рынках, а пищевая промышленность. Ежегодно в нашу страну завозят 270 тыс. тонн картофеля из Египта. Лишь 20% из нее идет на продажу в виде корнеплодов. Остальное поступает на переработку: египетские сорта по качеству и по размеру идеально подходят для производства чипсов, хлопьев и тому подобной продукции.

Дефицит по молодой картошке быстро смогут закрыть поставщики из Израиля, Азербайджана, Китая, Индии, Пакистана и так далее. А вот с чипсами все куда сложнее: сменить поставщика калиброванного сырья – целое дело.

Без картошки россияне не останутся. Но вот какого она будет качества и по какой цене будет продаваться – вопрос открытый. Если египетский картофель российским поставщикам известен, то ручаться за качество овощей из Азии невозможно. Еще неизвестно, какую заразу можно подцепить там.

Многое будет зависеть от того, как быстро египтяне смогут одолеть бурую гниль. Если проблема затянется на два месяца и больше, то цены на молодой картофель вырастут на 5-10%. На более долгий срок загадывать сложно, поскольку неясно, почем будут поставлять в РФ картофель другие импортеры.

В самом крайнем случае – протянем на своем. В России производится около 30 млн тонн клубней в год – тем самым покрывается примерно 90% потребностей. К тому же в прошлом году урожай был неплохим, и сейчас собственного картофеля на рынке наблюдается переизбыток. Оптовые цены на картошку остаются стабильными – 14-16 рублей за килограмм.

Российские надзорные органы уже не в первый раз вводят ограничения на импорт из Египта. В 2016 г. в "стоп-лист" попали цитрусовые из-за выявленных болезней. Эксперты и чиновники говорят, что это рутинная практика, и на экономические отношения двух стран такие меры не влияют.