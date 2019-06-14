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Проект новой российской атомной станции одобрили в Европе

Фото: Антон Ваганов/фотохост-агентство ТАСС
"ВВЭР-ТОИ" получил сертификат EUR

Флагманский российский проект атомной станции "ВВЭР-ТОИ" соответствует всем требованиям Европейских эксплуатирующих организаций (European Utility Requirement -EUR). Об этом сообщил почетный президент EUR, замглавы Дирекции по поддержке проектов и цифровому преобразованию EDF (Франция) Гийом Жаккар на состоявшейся накануне в Санкт-Петербурге торжественной церемонии вручения соответствующего сертификата.

"Я могу с полным основанием заявить, что проект "ВВЭР-ТОИ" прошел самую тщательную и глубокую экспертизу и он полностью соответствует требованиям EUR", – подтвердил Жаккард.

Он отметил, что европейские эксперты изучили проектно-конструкторскую документацию и информацию о Курской АЭС-2, строящейся по проекту "ВВЭР-ТОИ". Проанализировав данные по 4332 пунктам, эксперты EUR пришли к выводу, что "ВВЭР-ТОИ" отвечает всем современным представлениям о безопасности и экономичности АЭС.

Фото: rosatom.ru

Эта значимая оценка работы российских специалистов открывает путь к дальнейшей эксплуатации АЭС, разработке последующих усовершенствованных проектов и продвижению российских атомных технологий на зарубежных рынках, отметил первый заместитель гендиректора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

"Мы создали проект "ВВЭР-ТОИ", где применили новые технологические решения, повышающие уровень безопасности и надежность работы АЭС. Полученный сертификат EUR – это подтверждение соответствия этих решений международным требованиям", – подчеркнул Локшин.

Проект "ВВЭР-ТОИ" – типовой проект оптимизированного и информатизированного энергоблока технологии ВВЭР. Генеральным проектировщиком проекта является входящее в Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" АО "Атомэнергопроект", конструктор реакторной установки – АО ОКБ "Гидропресс", научный руководитель проекта – НИЦ "Курчатовский институт". Владелец проекта - АО "Концерн Росэнергоатом". 

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

АЭС с "ВВЭР-ТОИ" имеет большую мощность по сравнению с предыдущей версией "ВВЭР-1200" и может конкурировать с мировыми лидерами в области атомной энергетики по всем показателям, включая сроки сооружения АЭС и безопасность эксплуатации.

В России по проекту "ВВЭР-ТОИ" сейчас сооружается станция замещения "Курская АЭС-2".

EUR создана в 1992 году. Разработанные ею требования относятся к АЭС с легководными реакторами (LWR) поколения 3 и учитывают факторы безопасности, надежности производства и стоимости электроэнергии. 

Николай ВИКТОРОВ
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