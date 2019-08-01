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Защитить от рака сможет знакомый витамин

Фото: www.globallookpress.com
Употребление некоторых продуктов поможет избежать плоскоклеточной онкологии

Американским ученым удалось выяснить, что люди, получающие с пищей достаточное количество витамина А, реже болеет раком кожи, чем те, кто пренебрегают им.

Плоскоклеточная онкология – второй по распространенности рак кожи. Обычно он поражает светлокожих людей. О положительном влиянии витамина А на рост и созревания клеток кожи стало известно давно. Но его эффективность для предупреждения развития рака доказали только сейчас, – пишет JAMA Dermatology.

Как сообщает телеканал "Мир24", убедиться в положительном влиянии витамина А удалось после исследования, в котором приняли участие около 120 тыс. человек с белым цветом кожи. Людям, не страдающим ранее от онкологии, в течение нескольких лет приходилось заполнять анкеты о своем рационе.

Выяснилось, что те, кто получал достаточное количество витамина А, заболевали раком кожи на 17% реже, чем все остальные. Точную взаимосвязь между содержанием витамина А в рационе и возникновением рака еще предстоит выяснить, но ученые рекомендует не пренебрегать этим витамином.

Получить его можно из моркови, брокколи, персиков и дынь. Также он содержится в яйцах, молоке, печени трески и рыбьем жире. 

Дарья ПЕТРОВА
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