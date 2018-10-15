Наши корабли и самолеты мешают альянсу спокойно жить

Вооруженные силы стран Североатлантического альянса проводят учения за Полярным кругом. Но отрабатывать выполнение боевых задач им мешают вредные русские: одно присутствие российских кораблей и самолетов оказывает на западных военных психологическое давление. С такой жалобой выступил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри.



"Мы наблюдаем растущий интерес российских военных кораблей, когда проводим учения. Например, когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят сделать свое присутствие видимым", – приводит слова военного британская газета The Daily Telegraph.

Не лучше ведут себя и российские летчики, продолжил генерал: "Мы также видим, как российские истребители пролетают над нашими военными кораблями, чтобы обозначить свое присутствие, можно сказать, провокационным образом".

Западные страны так боятся мнимой угрозы со стороны России, что ради противостояния нашей страны готовы оставить все внутренние раздоры. В Министерстве обороны Нидерландов уверяют, что грядущий выход Великобритании из Евросоюза не подорвет боеспособности западных сил: сотрудничество в сфере безопасности продолжится на самом близком уровне, передает URA.RU.

"Мы вдвоем являемся партнерами по НАТО, поэтому я не прогнозирую каких-либо противоречий в совместной работе наших вооруженных сил после того, как процесс Brexit будет окончательно завершен. Нравится вам это или нет, вы все еще часть Европы", – добавил Мак Мутри, обращаясь к британским читателям.

За последние дни Нидерланды не в первый раз обвиняют Россию во враждебных действиях. Накануне министр обороны страны Анк Бейлевельд заявила, что Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией, сообщил портал NU.nl.

В российском военном ведомстве подобные заявления не комментируют. Зато отечественные пользователи социальных сетей задали нидерландскому генералу встречный вопрос: "А отрабатывание своих учений у границ России это разве не провокация? Отрабатывайте учения в Антарктиде, тогда никто за вами следить не будет", – написал один из них (его слова приводит РИА ФАН).

Нападки со стороны Нидерландов россияне объяснили "осенним обострением" и "модным трендом". Наконец, один из пользователей задал самый главный вопрос: "Чего стоит альянс, состоящий из 30 стран, который боится одну Россию?"