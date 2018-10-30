Тунис стал опасным для россиян

После теракта в страну лучше не соваться

Министерство иностранных дел РФ предостерегает сограждан от поездок в североафриканскую республику. Там накануне случился теракт, и теперь пребывание в стране может быть небезопасным.



"Обращаем внимание российских граждан, выезжающих в Тунис на отдых, на необходимость строго следовать соответствующим рекомендациям, размещенным на сайтах МИД России и Ростуризма, в частности, соблюдать меры безопасности и проявлять повышенную бдительность в ходе пребывания в стране", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства.

В МИД искренние пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и осудили террористический акт. "Решительно осуждаем эту вылазку экстремистов в дружественном Тунисе, которая лишний раз подтверждает необходимость консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях", – отметили дипломаты.

В понедельник, 29 октября, в центре тунисской столицы террористка-смертница совершила самоподрыв. В результате 15 человек получили ранения, в основном это были сотрудники правоохранительных органов. Граждан нашей страны среди пострадавших нет.

Ответственность за эту преступную акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация, однако в СМИ ранее звучали неофициальные предположения о том, что взрыв могла устроить запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

В Тунисе в последнее время участились теракты. В августе один из террористов, готовивших взрыв, был задержан в городе Рафрафе, популярном среди туристов. При этом власти страны заявляют о том, что иностранным туристам в стране опасность не угрожает.