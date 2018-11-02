Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиян обвинили в несговорчивости

Джон Хантсман. Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Американский посол пожаловался на неуступчивость жителей РФ

Самым необычным и удивительным качеством жителей нашей страны является неумение договариваться. С таким заявлением выступил посол США в Москве Джон Хантсман.

В ходе интервью газете Deseret News дипломату был задан вопрос о том, что больше всего удивило его в россиянах. "То, какими несговорчивыми они могут быть", – ответил он. Как отмечает издание, при этом "его лицо помрачнело".

По теме

Хантсман признался, что в России ему постоянно приходится сталкиваться с нежеланием идти на компромиссы. В своей работе он прежде всего выполняет распоряжения президента США Дональда Трампа, а основная суть этих распоряжений состоит в том, чтобы наладить отношения с Москвой, сообщил Хантсман. Однако, несмотря на это, россияне не желают идти навстречу и вести конструктивный диалог.

По этой причине Хантсман не может похвастаться успехами в выполнении своей миссии, передает URA.RU. К примеру, странам до сих пор не удалось достичь успеха в сфере контроля над ядерными вооружениями. Это происходит по двум причинам.

Одна из них состоит в том, что для закрепления договоренностей требуется согласие Сената, а оно, вероятно, не будет получено в свете продолжающегося в Вашингтоне расследования относительно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Вторым фактором дипломат назвал позицию Кремля.

Посол не согласился с утверждением о том, что администрация Трампа не уделяет должного внимания дипломатии и не выделят достаточно персонала для работы дипмиссий. "Это чепуха", – сказал он.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление Хантсмана и объяснил ему, в чем его ошибка.

"Посла США Дж. Хантсмана удивляет то, насколько несговорчивыми могут быть русские. Надо же. А США, конечно же, это верх сговорчивости. Просто в Вашингтоне привыкли продавливать свое – не дипломатией, так сапогом, всех подчиняя себе. Здесь это не пройдет. Россия – не та страна", – написал сенатор в Twitter.

Джон Хантсман был послом США в Сингапуре в 1992-1993 гг. и в Китае в 2009-2011 годах. С 2005 по 2009 г. политик занимал пост губернатора Юты, с 2014 по 2017 г. руководил аналитическим центром внешней политики Atlantic Council. С октября прошлого года Хантсман работает в должности посла США в России. Во время предвыборной гонки в 2012 г. политик выступал с критикой политики "перезагрузки" отношений между США и Россией, предложенной Бараком Обамой.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Наш ответ": Украина отыгралась на моряках за санкции России

Погранслужба Незалежной арестовала очередное судно

Не лезь в чужой монастырь: Москва осадила Лукашенко из-за Донбасса

В Кремле удивились предложению Минска по охране чужих границ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей