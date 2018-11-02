Американский посол пожаловался на неуступчивость жителей РФ

Самым необычным и удивительным качеством жителей нашей страны является неумение договариваться. С таким заявлением выступил посол США в Москве Джон Хантсман.



В ходе интервью газете Deseret News дипломату был задан вопрос о том, что больше всего удивило его в россиянах. "То, какими несговорчивыми они могут быть", – ответил он. Как отмечает издание, при этом "его лицо помрачнело".

Хантсман признался, что в России ему постоянно приходится сталкиваться с нежеланием идти на компромиссы. В своей работе он прежде всего выполняет распоряжения президента США Дональда Трампа, а основная суть этих распоряжений состоит в том, чтобы наладить отношения с Москвой, сообщил Хантсман. Однако, несмотря на это, россияне не желают идти навстречу и вести конструктивный диалог.

По этой причине Хантсман не может похвастаться успехами в выполнении своей миссии, передает URA.RU. К примеру, странам до сих пор не удалось достичь успеха в сфере контроля над ядерными вооружениями. Это происходит по двум причинам.

Одна из них состоит в том, что для закрепления договоренностей требуется согласие Сената, а оно, вероятно, не будет получено в свете продолжающегося в Вашингтоне расследования относительно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Вторым фактором дипломат назвал позицию Кремля.

Посол не согласился с утверждением о том, что администрация Трампа не уделяет должного внимания дипломатии и не выделят достаточно персонала для работы дипмиссий. "Это чепуха", – сказал он.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление Хантсмана и объяснил ему, в чем его ошибка.

"Посла США Дж. Хантсмана удивляет то, насколько несговорчивыми могут быть русские. Надо же. А США, конечно же, это верх сговорчивости. Просто в Вашингтоне привыкли продавливать свое – не дипломатией, так сапогом, всех подчиняя себе. Здесь это не пройдет. Россия – не та страна", – написал сенатор в Twitter.

Джон Хантсман был послом США в Сингапуре в 1992-1993 гг. и в Китае в 2009-2011 годах. С 2005 по 2009 г. политик занимал пост губернатора Юты, с 2014 по 2017 г. руководил аналитическим центром внешней политики Atlantic Council. С октября прошлого года Хантсман работает в должности посла США в России. Во время предвыборной гонки в 2012 г. политик выступал с критикой политики "перезагрузки" отношений между США и Россией, предложенной Бараком Обамой.