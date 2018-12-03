Хакерам надоело ждать разумной реакции европейцев на тайную деятельность Британии

Новые сведения о работе британского проекта Integrity Initiative опубликовала группа Anonymous. Компьютерные взломщики проникли во внутреннюю сеть организации, которую спонсирует правительство Великобритании, и обнародовали документы, которые свидетельствуют о попытках Лондона дезинформировать европейскую общественность ради продвижения собственных интересов.

В частности, Anonymous обнаружила материалы, имеющие отношение к Греции, Испании и Германии. Так, упоминаются выдуманные факты вмешательства Москвы в референдум о независимости Каталонии, которые фигурировали в испанских СМИ, и указание на реакцию греков в связи с "делом Скрипалей".

Представители Anonymous напоминают, что недавно опубликовали большую порцию документов, касающихся тайного влияния Integrity Initiative на европейское общество. Однако не получили достойной реакции, не было даже инициировано расследование деятельности британского проекта.

"Ни организация, ни ее спонсоры не выполнили наши требования и не гарантировали, что сеть кластеров будет использоваться только для борьбы с российской политикой дезинформации. Мы не получили также реакции от лидеров ЕС и международных организаций, хотя люди во многих странах выразили серьезную обеспокоенность данным вопросом", – приводит РИА "Новости" заявление Anonymous.

Проект Integrity Initiative был создан Лондоном в 2015 г. для борьбы с "российской пропагандой и фейковыми новостями". Однако в ноябре 2018 г. хакеры из Anonymous получили в свои руки материалы, свидетельствующие о том, что власти Великобритании используют площадку Integrity Initiative для влияния на западных политиков и дезинформации в отношении России.