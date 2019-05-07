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"Диктант Победы" написали на Дальнем Востоке

Фото: er.ru
В акции "Единой России" приняли участите более 5 тысяч жителей ДФО

На Дальнем Востоке провели "Диктант Победы". Акция "Единой России", посвященная событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, проходила одновременно в 11 регионах Дальневосточного федерального округа на 64 площадках. Об этом рассказал координатор партийного проекта ЕР "Историческая память", председатель оргкомитета акции "Диктант Победы" Александр Хинштейн.

"Общее количество участников составило более 5 тыс. человек. Также площадки акции были развернуты на территории четырех иностранных государств, которые по своему времени ближе к дальневосточному, – это Китай, Монголия, Вьетнам и Казахстан", – сообщил Хинштейн.

Он уточнил, что основной этап акции запланирован на 13:00 мск, когда к ней могут присоединиться регионы Центральной России, Северо-Запада, Поволжья, Урала, Сибири плюс 19 стран, помимо России. С 14:00 мск для желающих пройти диктант в онлайн-режиме такая возможность откроется на сайте.

Александр Хинштейн. Фото: er.ru

В России площадки диктанта организованы в административных центрах каждого региона, городах с населением от 500 тысяч человек, городах воинской славы и городах-героях. В общей сложности 7 мая диктант пройдет на 1 тыс. 327 площадках. Из них 46 открыты за рубежом при поддержке Россотрудничества. В частности, написать "Диктант Победы" можно в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии.

Участники должны за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых предложено по четыре варианта ответов.

Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.

Фото: er.ru

Партпроект ЕР "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры, заботится о сохранении памяти о Великой Отечественной войне. В частности, в регионах реализуются такие проекты, как "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Свеча памяти" и другие.

Николай ВИКТОРОВ
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