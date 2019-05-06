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Конкурс на предварительном голосовании "Единой России" превысил 4 человека на место

Фото: pg.er.ru
Зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов

Желание участвовать в процедуре предварительного голосования "Единой России" выразили 4634 человека. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Виктор Селиверстов в понедельник, 6 мая. Он отметил, что регистрацию прошли 4503 человека. Таким образом, конкурс составил в среднем 4,2 человека на место

"Наибольший конкурс наблюдается на выборах депутатов заксобрания в Волгоградской области – 6,6 человек на место, а также на выборах депутатов административных центров в Республике Калмыкия – 6,8 человек на место", – уточнил Селиверстов.

По словам замсекретаря Госсовета ЕР, в 36 регионах страны в ходе предварительного голосования реализуется кадровый проект ЕР "ПолитСтартап". Так, на выборах в заксобрания и административные центры зарегистрировано 1692 кандидата в возрасте до 35 лет. Это более трети от общего числа зарегистрированных кандидатов, подчеркнул Селиверстов.

Фото: pg.er.ru

Прием заявлений от кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" проходил с 24 февраля по 30 апреля 2019 года. Голосование состоится 26 мая, в результате будут определены кандидаты от ЕР на выборы в Единый день голосования по всей стране.

Осенью пройдут выборы в 45 субъектах РФ. В том числе в 18 регионах состоятся выборы высших должностных лиц, в 13 предстоит избрание депутатов Законодательных собраний, в 22 – депутатов административных центров, в 3 – глав административных центров. Кроме того, в 14 регионах состоятся массовые выборы в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. В общей сложности в стране пройдут 74 избирательные кампании.

Николай ВИКТОРОВ
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