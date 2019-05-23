Адвокат подозреваемого в недоумении

Уголовное дело по факту обнаружения в доме бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено и выделено в отдельное производство. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Сергей Дрозда.

Впрочем, следствию еще предстоит разобраться, откуда вообще взялся этот пакет с наркотическим веществом. По словам адвоката, отпечатков пальцев экс-министра на упаковке не обнаружено.

"Следствие упомянуло, что в квартире, которая зарегистрирована на Михаила Анатольевича, найдено наркосодержащее вещество, тем самым бросив такую ложку дегтя в него. Но не лишне было упомянуть, что обыск в нарушение УПК был проведен без присутствия самого Абызова. При осмотре этого злосчастного полимерного пакетика отпечатков пальцев Абызова на нем не обнаружено, - цитирует адвоката РБК.

О том, что у Абызова нашли наркотики, стало известно в четверг, 23 мая, в ходе заседания в Басманном суде столицы.



"Было получено заключение химической экспертизы вещества, найденного в квартире Абызова. Экспертиза подтвердила, что это вещество наркотическое", – рассказал судье следователь Сергей Степанов.

Экс-министр Михаил Абызов был задержан в РФ 27 марта, напоминает "URA.RU". Он обвиняется в организации преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере.