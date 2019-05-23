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Уголовное дело по факту обнаружения в доме бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено и выделено в отдельное производство. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Сергей Дрозда.
Впрочем, следствию еще предстоит разобраться, откуда вообще взялся этот пакет с наркотическим веществом. По словам адвоката, отпечатков пальцев экс-министра на упаковке не обнаружено.
"Следствие упомянуло, что в квартире, которая зарегистрирована на Михаила Анатольевича, найдено наркосодержащее вещество, тем самым бросив такую ложку дегтя в него. Но не лишне было упомянуть, что обыск в нарушение УПК был проведен без присутствия самого Абызова. При осмотре этого злосчастного полимерного пакетика отпечатков пальцев Абызова на нем не обнаружено, - цитирует адвоката РБК.
О том, что у Абызова нашли наркотики, стало известно в четверг, 23 мая, в ходе заседания в Басманном суде столицы.
"Было получено заключение химической экспертизы вещества, найденного в квартире Абызова. Экспертиза подтвердила, что это вещество наркотическое", – рассказал судье следователь Сергей Степанов.
Экс-министр Михаил Абызов был задержан в РФ 27 марта, напоминает "URA.RU". Он обвиняется в организации преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере.
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