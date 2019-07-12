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ТЭЦ в Мытищах сгорела из-за буровых работ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Рабочие повредили трубу глубоко под землей

Взрыв и сильнейший пожар на Северной ТЭЦ в Мытищах произошел из-за бурильщиков, которые задели газовую трубу. Об этом сообщил источник в службах технического надзора региона.

"Пожар был спровоцирован взрывом газа в трубе диаметром 700 мм на газопроводе, проложенном в земле на глубине нескольких метров на участке, где компания-подрядчик проводила земляные работы", – уточнил он.

В беседе с "Интерфаксом" он пояснил, что это пока еще версия развития событий, но скорее всего, так и было: "Характер повреждений на трубе говорит о высокой вероятности внешнего воздействия через глубокие слои грунта", – передает News.ru.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Минэкологии также считают, что пожар на ТЭЦ-27 произошел из-за утечки газа. Это подтверждают результаты обследования территории инспекторами эконадзора.

При этом сейчас превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано:

"Больше никаких нарушений природоохранного законодательства на территории не выявлено", – передает РИА "Новости".

Сильный пожар в районе мытищинской ТЭЦ-27 произошел в четверг, 11 июля. Огнем было охвачено более 1,4 тыс. квадратных метров площади. На тушение потребовалось несколько часов. В результате погиб 1 человек, пострадали 13.

Фоторепортаж
Появился список пострадавших при пожаре в Мытищах
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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