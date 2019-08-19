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Родственница раскрыла причину трагедии в Ульяновске

Родственница раскрыла причину трагедии в Ульяновске
Фото: pixabay.com
Подросток обиделся на родню

Школьник, расправившийся со своей семьей в селе Патрикеево Ульяновской области, мог разозлиться на то, что ему не разрешили поехать на свадьбу к тете. Об этом рассказала родственница погибших Наталия Ширманова.

По ее словам, 16-летний мальчик тоже хотел на праздник, но его вместе с двоюродной сестрой отставляли дома присматривать за 4-летними сестрами-близняшками. Родители же собирались уехать утром, а к вечеру уже вернуться.

"Ему обидно – взрослый парень. Не пригласить его на свадьбу к родственнице... Я считаю, это основная причина", – приводит РЕН-ТВ мнение собеседницы.

Ранее в СКР сообщили, что школьник топором убил 5 членов своей семьи, в том числе маленьких детей, а потом сам свел счеты с жизнью. Около его тела найдена предсмертная записка, в которой он признается в содеянном.

Николай ВИКТОРОВ
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