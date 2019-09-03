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Иркутская чиновница лишилась работы за хамство

Иркутская чиновница лишилась работы из-за
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Губернатор края навел порядок в своем окружении

Глава пресс-службы главы Иркутской области Ирина Алашкевич, грубо отзывавшаяся о пострадавших от наводнения гражданах, отстранена от работы. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.  

"Это вчера подтвердил губернатор", – приводит слова Пескова РИА "Новости".

Между тем еще накануне женщина оставалась на своем посту, а губернатор Сергей Левченко продолжал "разбираться в ситуации".

Сергей Левченко. Фото: www.globallookpress.com

Скандал разразился после того, как в соцсетях была распространена аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на Алашкевич, оскорбляла жителей области, пострадавших от паводка. В частности, она называла их "быдлом" с "двумя классами образования", говорила, что в центрах временного размещения им гораздо лучше, потому что раньше они жили буквально в хлеву. Она обсмеяла даже одежду, в которой оставшиеся без крова люди пришли на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сама Алашкевич, впрочем, назвала запись подделкой, передает РИА ФАН. Этого же мнения придерживался и губернатор Левченко. Но когда президент Путин потребовал от него все выяснить и "принять меры", глава региона отправил подчиненную в отпуск до окончания служебной проверки, сообщает URA.RU.

Иркутская область за лето дважды пострадала от наводнения. Было подтоплено около 17 тыс. жилых домов. В результате десятки тысяч человек остались без крыши над головой. 

Николай ВИКТОРОВ
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