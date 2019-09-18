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Оторвалась от людей: в "Единой России" прокомментировали поступок ульяновской чиновницы

Оторвалась от людей: в
Фото: vk.com/duma
В партии напомнили о важных морально-этических принципах госслужащих

Глава IT-корпорации Ульяновской области Светлана Опенышева продемонстрировала, что не понимает всей ответственности своей должности и слишком оторвалась от простых людей. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции "Единой России" Михаил Старшинов, комментируя скандал вокруг фотографий чиновницы, сделанных на отдыхе.

Ранее Опенышева разместила в соцсетях свое фото в ванной с нафталаном (нефтью), которое подписала: "Много шоколада не бывает". Двусмысленная подпись вызвала общественный резонанс, снимки быстро разошлись по Сети.

"К несчастью, у нас есть категория чиновников, которые никак не могут понять, в чем смысл их работы, – высказал свое мнение Старшинов. – Вы сначала обеспечьте людей возможностью ездить за границу и купаться в ваннах на курортах – неважно чем они наполнены, шоколадом или нефтью. А потом сами ездите туда и выкладывайте фотографии в интернет", – подчеркнул он.

Михаил Старшинов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Депутат отметил, что никто не возражает против отдыха чиновников, который они сами оплачивают. Но нельзя кичиться своим образом жизни, особенно если ты – госслужащий и получаешь зарплату за счет денег налогоплательщиков, которые зачастую не могут себе позволить заграничные курорты.

В то же время Старшинов призвал губернатора Ульяновской области Сергея Морозова не использовать скандал в своих интересах, "выталкивая женщину на общественное порицание":

"Где он был, пока ситуация не вызвала резонанс? Вместо того, чтобы первым "пнуть" свою сотрудницу, он первым должен был посыпать голову пеплом, если он действительно лидер", – подчеркнул депутат.

Накануне Опенышева принесла свои извинения гражданам, чьи чувства ненамеренно задела, передает ТАСС. В отношении чиновницы назначена служебная проверка.

Николай ВИКТОРОВ
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