Россиянам предложили несколько радикальных способов сократить расходы на жилье

Хочешь платить за коммуналку меньше – срежь балкон. Такой совет прозвучал в эфире телеканала "Россия 1".

Как оказалась, ноу-хау принадлежит кадастровой палате Ставропольского края. Там напомнили, что в домах, сданных в эксплуатацию до 2006 г., площадь балкона включалась в общую площадь квартиры. Чтобы сейчас избавить себя от оплаты лишних метров, гражданам нужно самим обратиться в федеральную кадастровую палату.

Кроме того, сократить плату за ЖКХ поможет отказ от радиоточки, от коллективной телевизионной антенны, от домашнего проводного телефона, передает "Лента.ру". Важно также обращать внимание на размер комиссии, которую взимает платежный сервис за перечисление средств жильца коммунальщикам.

Ранее власти приняли решение по поводу счетчиков на отопление.