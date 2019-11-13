Онлайн-запись детей в первый класс откроется по всей России

Электронные очереди избавят родителей от массы формальностей

"Единая Россия" предложила создать Единую федеральную электронную систему записи детей в первый класс. Соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению федерального проекта изменений в ФЗ "Об образовании", которые касаются формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования. Об этом сообщила координатор партпроекта "Новая школа", член президиума генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Она напомнила, что в России уже действует электронная запись в детские сады. По аналогии с этой системой нужно внедрить и систему онлайн-записи в первые классы, чтобы облегчить жизнь родителям. Ведь как показал мониторинг, в некоторых регионах на старте формирования новых первых классов собираются многочасовые "живые" очереди.

"Некоторые регионы самостоятельно внедрили аналогичные системы через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Однако они не унифицированы и часто дают сбои, именно потому мы подготовили поправки, закрепляющие и унифицирующие создание единой федеральной электронной системы", – пояснила Аршинова.

В ЕР считают, что в единой системе записи в начальные классы следует учитывать и существующие региональные особенности организации учебного процесса. Например, в Москве есть образовательные комплексы, куда входят как дошкольные учреждения, так и начальные классы. "Предлагаю исключить необходимость повторной записи детей в таких случаях, поскольку необходимая информация о ребенке уже будет внесена в систему при записи его в детский сад", – высказалась Аршинова.

Предложение о внедрении единой электронной системы для записи в первые классы уже поддержано представителями правительства РФ в ходе рассмотрения законопроекта на заседании комитета Госдумы по образованию и науке в октябре, сообщила парламентарий.

Единая федеральная электронная система записи детей в детские сады была введена в РФ по инициативе "Единой России" с 1 апреля 2014 года. Это позволило ликвидировать многие проблемы, в том числе коррупцию при зачислении ребенка в садик, неравномерность заполняемости мест и многочасовые очереди в первые дни формирования новых групп.