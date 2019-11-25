В Каире слишком долго решают проблему безопасности туристов

Россия представила Египту замечания по поводу охраны аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе и теперь ждет ответа от партнеров. Пока проблема не решена, летать туда российские авиаперевозчики не будут. Об этом сообщил осведомленный источник.

"Работа по восстановлению авиасообщения идет, – передает РИА "Новости". – Есть некоторые предложения с российской стороны, касающиеся мер безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Эти предложения изучаются, и на них готовится ответ".

На днях министр транспорта России Евгений Дитрих подтвердил, что россиянам не стоит рассчитывать на новогодние праздники на египетских курортах Красного моря, поскольку чартерные рейсы из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в 2019 г. вряд ли будут запущены. Российские специалисты по безопасности еще летом указали египетским коллегам на пробелы в охране этих аэропортов, но до сих пор не получили никакой ответной реакции, сообщает телеканал "360".

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения российского самолета над Синаем в октябре 2015 года. Следствие показало, что это был теракт. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром возобновилось в апреле 2018 года. Полеты в курортные города до сих пор не разрешены.