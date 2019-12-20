Глобальное потепление привело к появлению в средних широтах страшных обитателей юга

Москвичам стоит быть бдительными – в столице можно встретить тарантулов, пауков-фаланг и прочих ядовитых членистоногих, которые раньше в умеренных широтах водились только в зоопарке. По словам члена-корреспондента Российской академии естественных наук Евгения Абизова, изменение климата в последние годы привело к тому, что в московском регионе появились растения и животные, ранее обитавшие гораздо южнее.

"Если прогуляться по Москве, то можно увидеть большое количество каштанов, а 50 лет назад они были довольно редки", – привел пример ученый.

В интервью Агентству городских новостей "Москва" он напомнил, что ядовитые змеи с юга – уже не редкость в Подмосковье.

"Можно наблюдать в южной части Подмосковья паука каракурта. Если так будут развиваться события и дальше, то их численность может стать критической", – предупредил Абизов.

Ранее стало известно, что в столице активно размножаются тараканы, которых не берет обычная отрава.