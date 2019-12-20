Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Москвичам стоит быть бдительными – в столице можно встретить тарантулов, пауков-фаланг и прочих ядовитых членистоногих, которые раньше в умеренных широтах водились только в зоопарке. По словам члена-корреспондента Российской академии естественных наук Евгения Абизова, изменение климата в последние годы привело к тому, что в московском регионе появились растения и животные, ранее обитавшие гораздо южнее.
"Если прогуляться по Москве, то можно увидеть большое количество каштанов, а 50 лет назад они были довольно редки", – привел пример ученый.
В интервью Агентству городских новостей "Москва" он напомнил, что ядовитые змеи с юга – уже не редкость в Подмосковье.
"Можно наблюдать в южной части Подмосковья паука каракурта. Если так будут развиваться события и дальше, то их численность может стать критической", – предупредил Абизов.
Ранее стало известно, что в столице активно размножаются тараканы, которых не берет обычная отрава.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника