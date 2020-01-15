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Купание в ледяной воде на Крещение оказалось вредным

Купание в ледяной воде на Крещение оказалось вредным
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Окунаться в прорубь не стоит беременным женщинам

Эксперты предупреждают, что купаться в ледяной купели на Крещение можно далеко не всем людям. Закаленные могут не переживать за свое здоровье, а вот те, у кого есть проблемы с носоглоткой или хронические заболевания почек или легких, могут лишь усугубить свое состояние.

Специалисты отмечают, что не стоит переохлаждаться людям с ревматоидным артритом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и системной красной волчанкой. Также опасно нырять в прорубь беременным женщинам, которые часто выражают желание очиститься в Крещение наравне с другими. Ведь от погружения в холодную воду подскакивает пульс.

Как рассказали эксперты интернет-порталу "Подмосковье сегодня", тем, у кого нет противопоказаний, не стоит нырять на голодный желудок, но и сразу после застолья делать это опасно. Легкий перекус и горячий чай избавят от неприятных последствий. Также стоит одевать свободную одежду, чтобы легко можно было сбросить ее себя перед купанием и быстро натянуть обратно, и взять с собой аптечку.

Впрочем, в этом году эта православная традиция будет более приятной, чем обычно, ведь синоптики не ожидают морозов на Крещение. По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, климатическая температура воздуха превышает норму на 12°C, уточняет агентство FlashNord.

Полина ИВАНОВА

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