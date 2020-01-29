После индексации часть россиян получат более 65 тысяч рублей

Выплаты федеральным льготникам будут повышены с 1 февраля 2020 года. По закону, прибавка должна соответствовать размеру инфляции за прошлый год. Таким образом, сейчас пособия вырастут на 3%.

Больше всего получат Герои СССР и России – их доплата составит 1911 руб., а выплата в целом – 65 тыс. 619 руб. в месяц. Чуть меньше прибавят Героям труда – по 1409,26 руб. А вот инвалиды вряд ли заметят увеличение пособия. К примеру, инвалиды самой распространенной II категории и дети-инвалиды получат всего на 80 руб. больше, их пособие составит 2782,67 руб. в месяц. Подробнее, кто сколько получит, подсчитали в АиФ.

Кроме того, на 3% с 1 февраля вырастут и некоторые единовременные денежные пособия. В частности, на похороны начнут выдавать по 6124,86 рубля.

Ранее "Утро" писало о других изменениях в жизни россиян с 1 февраля.