Жертвы советских репрессий не имеют права чего-либо требовать от РФ

Россия является правопреемницей СССР, но к тоталитарным преступлениям советского режима она не причастна. На это указал судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

По его мнению, СССР – это незаконно созданное государство. Но Россия возникла на его территории как раз "против тоталитарного режима и вместо него". Поэтому претензий к ней как к ответственной за преступления советский власти быть не может, подчеркнул судья. Этот комментарий он дал в свете постановления КС по требованию группы наследников репрессированных лиц вернуть им жилье в столице, право на которое утратили их родители.

КС встал на сторону жертв репрессий. Но Арановский решил отдельно пояснить, что это решения принято не потому, что Россия должна возместить кому-то вред, нанесенный в период существования тоталитарного режима, а исключительно "по милосердию", передает "Коммерсант".

"Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом", - пояснил судья.

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