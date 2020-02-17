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Россию признали невиновной в преступлениях СССР

Россию признали невиновной в преступлениях СССР
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жертвы советских репрессий не имеют права чего-либо требовать от РФ

Россия является правопреемницей СССР, но к тоталитарным преступлениям советского режима она не причастна. На это указал судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

По его мнению, СССР – это незаконно созданное государство. Но Россия возникла на его территории как раз "против тоталитарного режима и вместо него". Поэтому претензий к ней как к ответственной за преступления советский власти быть не может, подчеркнул судья. Этот комментарий он дал в свете постановления КС по требованию группы наследников репрессированных лиц вернуть им жилье в столице, право на которое утратили их родители.

КС встал на сторону жертв репрессий. Но Арановский решил отдельно пояснить, что это решения принято не потому, что Россия должна возместить кому-то вред, нанесенный в период существования тоталитарного режима, а исключительно "по милосердию", передает "Коммерсант".

"Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом", - пояснил судья.

Ранее на Украине испугались, что распад СССР может быть признан незаконным.

Фоторепортаж
Назад в СССР: перекочевавшие в РФ пережитки советского прошлого
Фото: Шогин Александр/Фотохроника ТАСС Фото: Веленгурин Владимир/Фотохроника
Фото: Воног Виктор/Фотохроника ТАСС Фото: Загуляев Евгений/Фотохроника ТАС Фото: Бушухин Валерий/Фотохроника ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Правоприемственность относилась к зарубежной госсобственности и внешнему долгу СССР. Т.е. Россия тянула весь внешний долг союза, а "союзные" республики вышли чистенькими...
Гость
Ответить
Гость
Где таких дебилов в КС набирают.
среди твоих родственников
Гость
Ответить
игорь
да вопрос не о том кто жертва а кто нет
если россия считается правопреемницей ссср то она обязана быть в границах ссср и все страны снг должны быть уничтожены
Вот это действительно логично
Гость
Ответить
Где таких дебилов в КС набирают.
Гы
Ответить
А кто признал? Один судья? А то, что РФ является правопреемником СССР, ему сказали? Он, как юрист, должен знать, что нельзя вступить в наследство частями. Мол богатство забираю, а от долгов откажусь. Чуден мир стал...
игорь
Ответить
да вопрос не о том кто жертва а кто нет
если россия считается правопреемницей ссср то она обязана быть в границах ссср и все страны снг должны быть уничтожены
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