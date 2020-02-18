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Лето-2020 разочарует рыбаков

Лето-2020 разочарует рыбаков
Фото: pixabay.com
Улов ожидается скудный и опасный для здоровья

Российские рыбаки нынешним летом останутся без излюбленных мест промысла. Аномально теплая и бесснежная зима на юге и европейской части страны плохо скажется на рыбных ресурсах. Об этом предупредил главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор биологических наук Павел Балыкин.

По его словам, в бассейне Дона снежный покров этой зимой едва ли достиг половины обычного уровня. Если нет снега, не будет и весеннего половодья. А нет разлива рек весной, нет мест для нереста промысловых рыб, пояснил специалист.

"Малая вода отрежет рыбу от входа на привычные нерестилища, а последующее падение ее уровня и обсыхание мест икрометания уничтожит большую часть будущего потомства", – приводит "РГ" слова Балыкина.

Другая проблема связана с возможным инфицированием рыбы. В теплой воде активнее размножаются различные паразиты. Они могут поразить не только рыбу в природной среде, но и в рыбных хозяйствах. Но если в последних продукцию проверяют перед тем, как пустить на переработку, то улов рыбаков-любителей зачастую сразу отправляется пищу. Важно не есть сырую рыбу и тщательно мыть руки после контакта с сырым продуктом, посоветовали ученые.

Ранее правоохранители раскрыли уловки недобросовестных производителей рыбных продуктов, сбывающих некачественный товар россиянам.

Николай ВИКТОРОВ

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