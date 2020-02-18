Россияне останутся без айфонов
Новая модель iPhone, которую американский производитель обещает пустить в продажу уже в апреле 2020 г., может не появиться на территории РФ. В российском представительстве Apple сообщили, что компания готова уйти с местного рынка, если от нее будут требовать устанавливать российского программное обеспечение (ПО). Об этом сообщил телеграм-канал ЕБИТДА.
С 1 июля 2020 г. в РФ вступает в силу закон, по которому на всех поступающих в продажу смартфонах должен быть предустановлен отечественный софт, в частности, поисковик, антивирус, навигатор, соцсети и т.п. С 2021 г. соответствующему требованию должны будут соответствовать уже и планшеты, с 2022 г. – компьютеры.
Крупные зарубежные производители сначала приняли инициативу в штыки, но буквально накануне южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила о согласии ставить на свою продукцию российские программы, написало РИА "Новости".
Если Apple выполнит угрозу и уйдет из РФ, лишь бы не менять софт, Samsung избавится от своего главного конкурента. А вот как американский производитель будет компенсировать потерю огромного российского рынка, где "яблочные" гаджеты очень популярны, еще вопрос.
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