Корабль слишком нужен "Росатому"

"Росатом" может принять атомный ледокол "Арктика" и с неисправным гребным электродвигателем, который сломался на швартовых испытаниях в самый ответственный момент. Таким образом, корабль пытаются спасти от простоя, но он уже лишился трети своей мощности.

По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на свои источники, головной ледокол проекта ЛК-60Я могут сдать атомщикам под обязательство верфи провести ремонт электродвигателя. Но, когда он будет готов, до сих пор не ясно. Источники называют срок до полутора лет. Все это время "Арктика" будет недостроенной.

Всего у ледокола шесть электродвигателей – по два на каждом из трех гребных валов. Поломка произошла во время испытаний правого гребного вала перед тем, как успешно протестировали средний.

Правый гребной вал не будет работать на полную мощность. Об испытаниях левого вала ничего не сообщалось.

По данным "Ъ", которые основываются на результатах заседания расширенной комиссии, восстановить поврежденный агрегат не удастся. К серьезной поломке привел скачок напряжения от частотного преобразователя на электродвигателе.

Причина – брак при производстве, и теперь, чтобы осуществить замену, ледокол простоит в доках еще полтора года. На данный момент его мощность снижена на 10 мегаватт.

Для "Ростатома" это плохие новости, так как старые ледоколы постепенно вырабатывают свой ресурс, хотя недавно срок службы кораблям продлили.

Выйдет ли в море "Арктика" без одного электродвигателя, пока не известно. Но то, что ледокол не сможет выполнять задачи на все сто, абсолютно точно.