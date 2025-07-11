Перед смертью Старовойт оставил послание: появились подробности

Перед смертью Старовойт оставил послание: появились подробности
Фото: t.me/roman_starovoyt
Коллеги рассказали, что не догадывались о мотивах чиновника до последнего

За пару мгновений до собственной смерти бывший министр транспорта Роман Старовойт узнал о снятии с должности. В этот день он успел провести оперативное совещание со своими заместителями и даже поговорить с одним из них об отставке – тогда чиновника успокаивали, что надежда на хороший исход есть, ведь никаких негативных формулировок в приказе президента не было. Хотя на тот момент бывший глава Курской области для себя, видимо, все решил.

После своего отъезда из министерства он написал сообщение в рабочий чат – это стало его предсмертным и, можно сказать, покаянным посланием коллегам. Тогда никто не понял, что сообщение является прощальным.

"Он написал, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: "Честь имею"", – рассказал один из сотрудников.

Как только стало известно о кончине Старовойта, все поняли, какой исход для себя приготовил министр. Некоторые корили себя, что тогда не догадывались о моральном состоянии чиновника и не оказали ему необходимую помощь.

В итоге многие были шокированы новостью, а на похоронах старались не затрагивать тему способа ухода из жизни Романа Владимировича. Несмотря на все особенности случившегося, хоронить его решили в открытом гробу.

Источник: Коммерсантъ
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