Отместка Западу: урожай пшеницы в России побил рекорды

Иностранное зерно хотят вытеснить с рынка

Российская пшеница обеспечила стране первое место среди экспортеров ресурса в мире. И благодаря рекордному урожаю этого года позиция только закрепилась. По данным Bloomberg, на Россию приходится 46,5 млн тонн зерна, на втором месте располагается Евросоюз с показателем в 34,3 млн тонн. У остальных стран экспортные значения вдвое и втрое меньше российских.

Журналисты утверждают, что благодаря лидерству Москва получила возможность устанавливать свои правила на зерновом рынке. Источники заявляют, что Россия намеревается ввести неофициальный нижний предел цен на экспорт. Подобное решение можно расценивать как отместку Западу после введения предельного порога цен на нефть.

"Кремль стремится ужесточить контроль над экспортом российского зерна и, следовательно, над мировым рынком", – указывается в статье.

Москве удается привлекать к себе новых покупателей в Африке и на Ближнем Востоке. Минсельхоз США утверждает, что для западных стран это может обернуться неблагоприятными последствиями, поскольку в перспективе российское зерно вытеснит с рынка европейское и американское.

При этом эксперты сходятся во мнении, что опасения по поводу нехватки пшеницы из-за прекращения зерновой сделки не нашли подтверждения, поскольку в итоге Россия смогла все компенсировать с помощью своего ресурса.

Ранее стало известно, что США в бешенстве из-за небывалого урожая пшеницы в России.