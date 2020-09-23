Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Путин озвучил новые меры поддержки россиян, а Лукашенко тайно заступил на должность президента Белоруссии – эти и другие новости в ежедневной подборке новостей.

Политика

Российский посол назвал истинную причину, почему проект "Северного потока – 2" вызывает такое бурное противостояние в Польше. Дело оказалось в желании заполучить энергетическое первенство.

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемонию решили провести в тайне, из-за чего лидер снова стал объектом шуток в Сети. Западные лидеры дали однозначную оценку случившемуся.

Путин выступил перед сенаторами. Президент озвучил новые меры поддержки россиян. Вопросы касались пенсий, материнского капитала и ситуации с безработицей.

Новый премьер Японии сделал новое заявление по поводу Курил. Преемник изменил заветам Абэ.

В Кремле высказались о всплывших данных по переговорам Путина и Макрона, где лидеры обсуждали Алексея Навального. Выданные детали разозлили Москву.

В ЦРУ заявили, что спецоперацией против кандидата в президенты США Джо Байдена руководят из Кремля.

На международной арене сразу несколько громких ситуаций: сперва Россия ввела новые санкции против ЕС, потом российских дипломатов в Болгарии обвинили в шпионаже, а после США решили "ударить" по РФ новыми санкциями.

Экономика

В России серьезно выросли цены на лекарства. Однако расслабляться не стоит – о снижении цен в будущем речи пока нет.

Найдено решение проблемы "Северного потока – 2", которое позволит достроить газопровод.

Армия

Американцы придумали оружие, которое поможет им в борьбе против российских глушилок. В перспективе оно позволит защитить ракеты от РЭБ.

Российский корабль врезался в пассажирский. Инцидент произошел у берегов Дании.

Истребитель Су-30СМ случайно устроил реальный бой вместо учебного. Это привело к печальному результату.

Американский "Джавелин" дал осечку прямо перед Зеленским. Исправить ситуацию военные так и не смогли.

Жизнь

Алексея Навального выписали из "Шарите". Куда отправиться оппозиционер пока неизвестно. Ранее он намеревался вернуться в Россию. В ООН указали на странность с выпиской Алексея из клиники.

Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России, который работал вместе с Кобзоном и Утесовым.

Сегодня прошли похороны ведущего "Русского лото" Михаила Борисова. На церемонии была Надежда Бабкина, которая не смогла сдержать своих эмоций.

Вахтанг Кикабидзе резко высказался о России. Артист отказывается приезжать в страну, поскольку ему будет "стыдно смотреть в глаза внукам".