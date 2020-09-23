Что случилось сегодня: последние новости на 23 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 23 сентября
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Путин озвучил новые меры поддержки россиян, а Лукашенко тайно заступил на должность президента Белоруссии – эти и другие новости в ежедневной подборке новостей. 

Политика

Российский посол назвал истинную причину, почему проект "Северного потока – 2" вызывает такое бурное противостояние в Польше. Дело оказалось в желании заполучить энергетическое первенство. 

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемонию решили провести в тайне, из-за чего лидер снова стал объектом шуток в Сети. Западные лидеры дали однозначную оценку случившемуся. 

Путин выступил перед сенаторами. Президент озвучил новые меры поддержки россиян. Вопросы касались пенсий, материнского капитала и ситуации с безработицей. 

Новый премьер Японии сделал новое заявление по поводу Курил. Преемник изменил заветам Абэ. 

В Кремле высказались о всплывших данных по переговорам Путина и Макрона, где лидеры обсуждали Алексея Навального. Выданные детали разозлили Москву. 

В ЦРУ заявили, что спецоперацией против кандидата в президенты США Джо Байдена руководят из Кремля. 

На международной арене сразу несколько громких ситуаций: сперва Россия ввела новые санкции против ЕС, потом российских дипломатов в Болгарии обвинили в шпионаже, а после США решили "ударить" по РФ новыми санкциями. 

Экономика

В России серьезно выросли цены на лекарства. Однако расслабляться не стоит – о снижении цен в будущем речи пока нет. 

Найдено решение проблемы "Северного потока – 2", которое позволит достроить газопровод. 

Армия

Американцы придумали оружие, которое поможет им в борьбе против российских глушилок. В перспективе оно позволит защитить ракеты от РЭБ. 

Российский корабль врезался в пассажирский. Инцидент произошел у берегов Дании. 

Истребитель Су-30СМ случайно устроил реальный бой вместо учебного. Это привело к печальному результату. 

Американский "Джавелин" дал осечку прямо перед Зеленским. Исправить ситуацию военные так и не смогли. 

Жизнь

Алексея Навального выписали из "Шарите". Куда отправиться оппозиционер пока неизвестно. Ранее он намеревался вернуться в Россию. В ООН указали на странность с выпиской Алексея из клиники. 

Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России, который работал вместе с Кобзоном и Утесовым. 

Сегодня прошли похороны ведущего "Русского лото" Михаила Борисова. На церемонии была Надежда Бабкина, которая не смогла сдержать своих эмоций. 

Вахтанг Кикабидзе резко высказался о России. Артист отказывается приезжать в страну, поскольку ему будет "стыдно смотреть в глаза внукам". 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Как поддержат россиян: выступление Путина - главное

Материнский капитал увеличится, учителям выплатят надбавки

ЦРУ: операцией против Байдена руководит Москва

В американскую прессу попал секретный доклад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей