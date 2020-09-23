Цены на лекарства резко выросли и поднимутся еще больше

Цены на лекарства резко выросли и поднимутся еще больше
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подорожание медикаментов связано с падением рубля и высокой зависимостью российского фармацевтического рынка от импорта

В августе цены на лекарства и медтовары в нашей стране увеличились в среднем на 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 6% в сравнении с декабрем 2019-го. А некоторые препараты стали дороже больше чем на 20%. Таковы данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

За ртутный медицинский термометр в августе платили больше, чем год назад, на 27%  за линекс - на 28%, за йод – на 29%. Выше среднего (на 19%) выросли цены на бинты, настойку пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин (по 18%). Заметно подорожали аспирин (на 16%), лоратадин  – на 15%, валидол и сульфацетамид – на 14% каждый, поливитамины на 10 – 13%, корвалол – на 11%.

Цены на бромгексин и индапамид прибавили по 8%, таурин и алмагель – по 7%, валокордин – 6%, ренни – 5%, глицин, супрастин и но-шпа  – по 3%, смекта  – 1%, ксилометазолин – меньше 1%, передают "Известия".

С 377 руб. за упаковку до 516 руб., то есть на 37%, подорожали "Медикаменты и БАДы". Еще выше взлетела стоимость препаратов для лечения заболеваний крови (на 134%), лекарств для женского здоровья (на 48%), анестетиков (на 44,3%), препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (на 44%, противовирусных на 42%).

По мнению аналитиков, рост цен продолжится до конца года. Это связано с падением рубля (закончившиеся запасы сырья приходится закупать по новому курсу) и большой зависимостью российского фармацевтического рынка от зарубежного, пишет URA.RU. К тому же осенью, как правило, происходит вспышка простудных и вирусных заболеваний, из-за чего спрос на медикаменты увеличивается, что и дополнительно способствует их подорожанию.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2020 года лекарства и медицинские товары подорожали на 14%. А когда в  стране началась эпидемия, жители стали массово закупать индивидуальные медицинские маски и антисептические препараты, цены на которые также заметно выросли.

Полина ДОРОЖКИНА

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