Москва готовится к весеннему паводку

Специалисты проверяют состояние трубопроводов и коллекторов

Температура в Москве в дневные часы уверенно стремится в плюс, а это значит, что совсем скоро начнется активное таяние снега. Чтобы предупредить весенний паводок, столичные службы проводят комплекс мероприятий по подготовке водосточных инженерных коммуникаций к новому сезону. Сотрудники оперативных бригад проверяют, промывают и очищают городские трубопроводы, коллекторы, смотровые и дождеприемные колодцы.

В Москве около 110 тысяч водоприемных колодцев ливневой сети. Чтобы избежать подтоплений, специалисты обследуют их и при необходимости ремонтируют до наступления периода активного паводка.

"Заранее готовимся к интенсивным пропускам в ливневую сеть, расставляем по городу бригады и откачивающую технику общей производительностью 125 тысяч кубических метров в час",

– рассказал гендиректор ГУП "Мосводосток" Константин Ишханян.

По его словам, сейчас на профилактические противопаводковые работы направлены 2,5 тысячи сотрудников организации. "Мосводосток" находится на связи с МЧС и другими городскими организациями, чтобы вовремя отреагировать на повышение уровня воды в реках и водохранилищах.

Москвичи могут сообщать о подтоплении из-за паводка по телефону ГУП "Мосводосток": +7 495 657-87-03 или звонить в единый диспетчерский центр по номеру: +7 495 539-53-53.