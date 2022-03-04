Чем стоит закупиться впрок: аналитик дал совет россиянам

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На фоне беспрецедентных западных санкций в России закрываются магазины, торгующие товарами импортного производства. Многие обещают возобновить работу, когда трансграничное транспортное сообщение возобновится и поставки вновь будут налажены. Но пока ситуация неопределенная, и россияне устремились за покупками.
По мнению финансового аналитика Владимира Левченко, в первую очередь, стоит приобрести то, что давно было в планах: технику, мебель, гаджеты. Даже если бренды не собираются уходить с российского рынка, цены на их товары будут расти.
"Продуктами длительного пользования, конечно, стоит тоже запастись, но без фанатизма",
– приводит "СтарХит" мнение аналитика. Он рекомендует также купить необходимую на ближайший год одежду и обувь. Сам он даже прошел техосмотр автомобиля раньше срока, опасаясь, что потом может не оказаться требуемых расходных материалов и импортных запчастей.
Ранее о приостановке работы в РФ объявили магазины H&M, Mango, IKEA и др.
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