Чем стоит закупиться впрок: аналитик дал совет россиянам

Чем стоит закупиться впрок: аналитик дал совет россиянам
Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK press
Некоторые импортные товары могут полностью пропасть с прилавков

На фоне беспрецедентных западных санкций в России закрываются магазины, торгующие товарами импортного производства. Многие обещают возобновить работу, когда трансграничное транспортное сообщение возобновится и поставки вновь будут налажены. Но пока ситуация неопределенная, и россияне устремились за покупками.

По мнению финансового аналитика Владимира Левченко, в первую очередь, стоит приобрести то, что давно было в планах: технику, мебель, гаджеты. Даже если бренды не собираются уходить с российского рынка, цены на их товары будут расти. 

"Продуктами длительного пользования, конечно, стоит тоже запастись, но без фанатизма",

– приводит "СтарХит" мнение аналитика. Он рекомендует также купить необходимую на ближайший год одежду и обувь. Сам он даже прошел техосмотр автомобиля раньше срока, опасаясь, что потом может не оказаться требуемых расходных материалов и импортных запчастей.

Ранее о приостановке работы в РФ объявили магазины H&M, Mango, IKEA и др.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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