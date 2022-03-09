Весенняя онлайн-школа волонтерства для старшеклассников открывается в Москве

Ребята получат полезные знания и выполнят задания

Московские учащиеся старших классов и колледжей могут пройти обучение в онлайн-школе волонтера "Добровольчество", организованной Московским центром "Патриот. Спорт". Мероприятия пройдут 16–18 марта.

Чтобы стать участником школы волонтерства, ребят должен зарегистрировать на сайте руководитель их волонтерского отряда. Занятия будут идти три дня с 16:00 до 18:00 мск. В первый день ребятам расскажут об инклюзивном волонтерстве, во второй – о работе с пожилыми людьми, третий день будет посвящен теме помощи животным.

Лекции участникам прочтут психологи, сотрудники профильных благотворительных фондов и приютов, а также опытные волонтеры. В конце каждого учебного дня ребята будут получать задания с описанием ситуации, чтобы они предложили наиболее эффективный способ решения поставленной задачи.

Кроме этого, 10 марта в 16:00 состоится онлайн-лекция о киберволонтерстве. Ее прочитает руководитель городского проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко в рамках программы "Первый шаг". Слушатели узнают о современном направлении в волонтерстве, а также о проекте "КиберМосква".

Ранее в Москве объявили набор в команду медиаволонтеров.