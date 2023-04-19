Парк "Яуза" станет самым большим по протяженности в Европе – Собянин

Парк "Яуза" станет самым большим по протяженности в Европе – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Благоустройство территории вдоль московских рек этим летом продолжится

Работа по благоустройству столичных парков и зеленых территорий продолжается. Одним из наиболее значительных проектов является создание на северо-востоке города большого парка "Яуза". Для этого постепенно приводят в порядок прибрежные зоны.

Как отмечает Сергей Собянин, парк "Яуза" станет самым протяженным в Европе. В него объединятся зеленые территории от Ростокинского акведука до МКАД. Некоторые участки уже благоустроены. Этой весной работы начались вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда, скоро специалисты начнут приводить в порядок и парк "Ростокинский акведук".

Кроме этого, на 2023–2024 г.г. запланировано благоустроить участки поймы Яузы вдоль Сельскохозяйственной улицы. В целом мероприятия по созданию парка "Яуза" рассчитывается закончить до 2026 года, рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Но не только территорию вдоль Яузы сегодня облагораживают. Долины рек Шмелевка и Кузнецовка в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово тоже скоро будут радовать посетителей. В частности, вдоль Шмелевки будут устроены прогулочные маршруты на сваях – таким образом и природе не будет нанесен ущерб, и жителям станет удобно прохаживаться у воды.

Еще одна озелененная территория появится к концу лета в пойме реки Жужи в районе Нагатино-Садовники. Там оборудуют и места для тихого отдыха, и прогулочные маршруты, и места для занятий спортом. А около станции метро "Зябликово" будет организована многофункциональная спортивная зона, а также игровые площадки для детей и для выгула собак.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории в ТиНАО.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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