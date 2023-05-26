ГК "КОРТРОС" построит современный квартал в Южном порту

ГК "КОРТРОС" построит современный квартал в Южном порту
Фото: пресс-служба
Реализация первой части проекта намечена к 2027 году

"Южный порт" как крупнейший проект редевелопмента Москвы" – эту тему обсудили участники круглого стола в рамках ежегодной международной выставки дизайна и архитектуры "Арх Москва", которая проходит с 24 по 27 мая в столичном Гостином дворе. О том, что предлагает ГК "КОРТРОС", на мероприятии рассказал коммерческий директор "КОРТРОС-Москва" Дмитрий Железнов.

Проект девелопера предусматривает возведение в Южном порту девяти жилых корпусов высотой от 12 до 56 этажей, а также строительство социальных объектов и создание общественных пространств для отдыха и занятий спортом. В общей сложности площадь застройки составит почти 400 тысяч кв. метров. Сдача первой очереди запланирована на 2027 год, второй – на 2030 год.

Дмитрий Железнов особо подчеркнул, что проект ГК "КОРТРОС" предполагает комплексное решение развития городской территории, где учтены все потребности жителей. 

Фото: пресс-служба

"Как у первопроходцев комплексного освоения территорий России, у нас есть огромный опыт по развитию подобного рода площадок. Мы не просто строим жилье, красивые и качественные дома. Мы строим образ жизни, даем рабочие места и, конечно же, социальные объекты: в проекте Южного порта от "КОРТРОС" – это школа на 500 мест и детский сад на 225 мест",

– рассказал коммерческий директор "КОРТРОС-Москва" Дмитрий Железнов.

Проект ГК "КОРТРОС" с рабочим названием "Южный порт" станет частью большого пространства, развиваемого в партнерстве с другими девелоперами на территории бывшей промзоны на Юго-Востоке Москвы.

Источник: ГК КОРТРОС ✓ Надежный источник
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