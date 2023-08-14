Махнул рукой и ушел: Шойгу разочаровали на форуме "Армия-2023"

Махнул рукой и ушел: Шойгу разочаровали на форуме "Армия-2023"
Фото: соцсети
Министр увел за собой толпу военных

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу прибыл на форум "Армия-2023" в Подмосковье. На мероприятии ему продемонстрировали новинки военной промышленности, в числе которых в качестве небольшого развлечения оказался интеллектуальный помощник робот Алеша. 

Министра подвели к машине и представили. Все с интересом следили за реакцией Шойгу на сказанные аппаратом слова. Глава Минобороны, в свою очередь, слушал и улыбался.

Однако спустя какое-то время Шойгу начал оглядываться по сторонам, а улыбка понемногу стала пропадать с его лица. Могло показаться, что министр немного заскучал от монотонной речи робота. Поэтому он решил пойти дальше, позвав машину с собой. Никакого эффекта это не принесло.

"Ну пойдем прогуляемся! Ну пойдем!... Он ничего не слышит", – махнул рукой Шойгу и ушел в сторону. 

Интеллектуальный помощник, судя по всему, особо не впечатлил министра, а умственные способности машины и вовсе его разочаровали. 

Ранее Сергей Шойгу стал участником парада ВМФ в Санкт-Петербурге. "Утро.ру" рассказывало о том, как прошло мероприятие.

Источник: RT
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