Появились кадры с Пригожиным и Уткиным из самолета незадолго до гибели

Появились кадры с Пригожиным и Уткиным из самолета незадолго до гибели
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
С момента трагедии прошло 40 дней

Связанные с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналы опубликовали новое видео с Евгением Пригожиным, снятое незадолго до его смерти. На нем собраны кадры, которые ранее уже были показаны публике, а также неизвестные отрывки, на которых бизнесмен сидит в самолете во время поездок по Африке. 

На видео он общается с командиром Дмитрием Уткиным, ест один и тот же поек вместе с бойцами, умывается водой из бутылки, отдыхает на кушетке и рассказывает о некоторых солдатах, которые в этот момент отдыхали после боев в зоне СВО. 

Также можно было обратить внимание, что передвигался на воздушных суднах глава ЧВК "Вагнер" постоянно. На опубликованных кадрах вместе с ним почти всегда следовал Уткин, которых в один момент даже произнес "Вот это нормальный самолет, вот это я понимаю". 

"Это мой вертолет, который я покупал лет 10 назад, чтобы в Москве летать на совещания. Здесь было все в коже, как любят некоторые. Вот здесь нормально пулеметы ставятся, и летает здесь, бандосов гоняет", – рассказал на видео Пригожин.

Спустя несколько дней глава ЧВК вернулся в Россию. Во время полета над Тверской областью его самолет потерпел крушение.

Ранее источники сообщили, что вагнеровцы вернулись в зону СВО.

Источник: Telegram
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