Во время морозов носить этот аксессуар запрещено

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Холодная погода требует от человека серьезно утепляться. В ход идут теплые куртки, шарфы, шапки и прочие предметы одежды, которые помогают не замерзнуть на улице. Однако есть один аксессуар, который носить во время морозов строго запрещено. Об этом рассказала косметолог Анастасия Савина.
Речь идет о сережках. Бывает, что шапки не до конца покрывают зону ушей, из-за чего украшение продолжает охлаждаться. Это в перспективе может привести к негативным последствиям.
Также специалист рассказала, как лучше всего защитить кожу в холодную погоду. Она советует использовать высокие воротники или шарфы, чтобы прикрывать ими нижнюю часть лица. Предпочтение лучше отдать плотным тканям без сильного ворсяного покрова.
Важно ухаживать за кожей в холодный период и в домашних условиях. Подойдут средства, которые способствуют питанию и увлажнению. Например, с жирной структурой. Перед выходом на улицу она посоветовала наносить средства не позднее, чем за полчаса. Ведь оно должно успеть впитаться.
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