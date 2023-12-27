Найден способ быстро избавиться от лишних калорий после застолья

Важно придерживаться нескольких простых правил

Праздники всегда приводят к неприятному набору веса. Обилие вкусных угощений за столом наносит вред фигуре, поскольку остановиться бывает невозможно. В итоге каждый борется с лишними кило по-своему: сокращает объемы рациона, больше двигается, либо садится на специальную диету. Однако недавно был найден отличный способ быстро избавиться от лишних калорий после застолья.

Гуляния плохо сказываются на сердечно-сосудистой системе, из-за чего количество приступов серьезно возрастает в конце года – на это влияет и выпивка. Диетологи советуют чередовать спиртное с простой водой, чтобы помочь телу справиться с нагрузкой.

Также невероятно полезно пение – оно заряжает позитивом и помогает бороться с некоторыми последствиями переедания. Поэтому, если в праздник вы съели лишнего, не стесняйтесь исполнить какую-то популярную песню с остальными участниками застолья. Наилучший эффект получится достигнуть, если петь композицию радостно и эмоционально.

И напоследок важно не пренебрегать хорошим сном. Если человек много съел и мало спал, то все лишнее обязательно трансформируется в жир.

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