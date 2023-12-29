Удалит клей и избавит от дверного скрипа: как можно использовать майонез

Названы пять самым необычных применений продукта

Майонез является не только вкусным соусом, но и полезным средством для многих целей. Портал Ридлайф.ру рассказал, где он может оказать незаменимую помощь и как его нестандартно использовать.

1. Маска для волос. Дело в том, что хороший майнез состоит из масел, яиц и лимонной кислоты – такой набор помогает хорошо питать волосы, если они стали сухими и ломкими.

2. Средство от скрипа. Если дверь при открывании начала издавать неприятный звук, то ее петли можно смазать майонезом. Нужно нанесли его примерно на две минуты, после чего удалить остатки.

3. Средство для уборки. Майонез может помочь убрать мелкие царапины на деревянной мебели или избавиться от следов пальцев на поверхности.

4. Крем для рук. Соусом можно увлажнить кожу, которая немного подсушилась. Только важно смыть его через 10 минут после нанесения.

5. Средство для удаления клея. Маслянистая структура майонеза позволяет удалять ненужные клеевые следы после ремонта. Достаточно нанести его на поверхность и протереть тряпкой.

В остальных случаях соус можно использовать в классическом варианте – для употребления в пищу. Например, приготовить бесподобно нежный салат, который гости мгновенно сметут со стола.