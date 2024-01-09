Тест: угадываем советского актера под гримом

Попробуйте ответить на все девять вопросов без ошибок

Перед съемками актера для роли могут изменить до неузнаваемости – гримеры способны превратить его в совсем другого человека. Портал Ридлайф.ру с помощью специального теста предлагает проверить, сможете ли вы угадать советского актера под гримом.

Всего задание состоит из девяти вопросов и трех вариантов ответа на каждый из них. Сможете ответить на все правильно?

Насколько хорошо вы помните школьную программу по географии? Узнайте с помощью теста.