Тест: угадываем советского актера под гримом

Тест: угадываем советского актера под гримом
Фото: кадр "Бриллиантовая рука", 1968 год
Попробуйте ответить на все девять вопросов без ошибок

Перед съемками актера для роли могут изменить до неузнаваемости – гримеры способны превратить его в совсем другого человека. Портал Ридлайф.ру с помощью специального теста предлагает проверить, сможете ли вы угадать советского актера под гримом.

Всего задание состоит из девяти вопросов и трех вариантов ответа на каждый из них. Сможете ответить на все правильно?

Насколько хорошо вы помните школьную программу по географии? Узнайте с помощью теста.

Источник: Ридлайф.ру
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