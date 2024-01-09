Тест: угадываем советского актера под гримом

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Перед съемками актера для роли могут изменить до неузнаваемости – гримеры способны превратить его в совсем другого человека. Портал Ридлайф.ру с помощью специального теста предлагает проверить, сможете ли вы угадать советского актера под гримом.
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