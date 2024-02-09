Развенчан миф о пользе бега для похудения

Оказывается, нужен комбинированный подход

Регулярные пробежки не помогают бороться с лишним весом, вопреки устоявшемуся мифу. Однако они способны предотвратить набор жира, утверждают финские ученые. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

Специалисты исследовали результаты людей от 20 до 89 лет, которые занимались бегом профессионально или любительски, имели опыт в других видах спорта, а также тех, кто никогда не принимал участие в спортивных состязаниях. Удалось установить, что бег на длинные и короткие дистанции помогал им поддерживать низкий уровень жировой ткани в организме.

Однако для похудения нужно было комбинироватьаэробные и силовые нагрузки. Лучше всего для потери жира оказалось бегать два или три раза в неделю и столько же раз делать упражнения с отягощением.