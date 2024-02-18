Как избавиться от мокриц в ванной: простые способы

Как избавиться от мокриц в ванной: простые способы
Фото: fotototo/blickwinkel/www.globallookpress.com
Существует несколько вариантов борьбы с живностью

Мокрицы довольно часто появляются в ванной, если там слишком влажно. Ракообразных притягивает плесень и грибок, которые активно растут в подобных условиях. Для человека они не несут никакого вреда, но могут заразить домашние растения. И избавиться от такой мелкой живности бывает нелегко. Рассказываем о простых способах, как вывести их с помощью подручных средств.

Избавиться от мокриц сожно с помощью извести, которая найдется в арсенаде у любого садовода. Все дело в том, что эти мелкие создания не переносят запаха средства. Сперва запариваем все в теплой воде в кастрюле или тазу, оставляем в закрытой ванной минимум на ночь, а можно и на трое суток. Затем проводим уборку в комнате и проветриваем. И больше живности у вас не будет.

Можно также сделать специальные ловушки. Для этого понадобится картофель, из которого вырезаем сердцевину. Их кладем на сутки в местах, где живут мокрицы, а после выкидываем.

Хорошо подойдет и красный перец, который можно посыпать в месте обитания ракообразных. Его смешиваем с водой и солью – примерно по одной чайной ложке на литр жидкости, и распрыскиваем вместах обитания тварей. Вскоре их в доме не будет.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как избавиться от тараканов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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