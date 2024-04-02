Кому категорически нельзя употреблять яблоки

Нужно быть аккуратными, если есть аллергия на березовую пыльцу

Яблоки считаются одним из самых полезных продуктов для любого возраста, поскольку они содержат массу полезных минералов и совсем немного калорий. Однако, как утверждает нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов, не всем стоит употреблять их из-за особенностей организма.

Например, прием яблок в пищу у некоторых людей может вызывать аллергию, провоцировать развитие зубного кариеса, приводить к образованию газов и вздутию живота. Не стоит есть плоды, если имеется непереносимость фруктозы, пектина, полифенолов – иначе произойдет аллергическая реакция.

"Аллергия на яблоки может проявляться в виде крапивницы, отека, зуда, кашля, насморка, дыхательных затруднений или анафилаксии", – делится специалист.

Также проблемы могут быть у тех людей, кто страдает от непереносимости березовой пыльцы, поскольку у нее общие аллергены с яблоками.

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