Во время мессы на Пасху рядом с папой Франциском рухнула икона Христа

Зловещий инцидент произошел с папой Римским во время мессы на Пасху
Папа Римский Франциск. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Случившееся выглядит символично

В информационном пространстве появилась жуткая история про инцидент в Ватикане. Леденящий душу инцидент произошел с папой Римским Франциском во время торжественной мессы, посвященной грядущей Святой Пасхе.

Понтифик проводил привычное для него мероприятие, пасхальную службу. Все шло своим чередом, однако внезапно произошел зловещий инцидент. Прямо во время службы буквально в нескольких метрах от религиозного деятеля с грохотом рухнула огромная икона Иисуса Христа.

До падения изображения Сына Господа было закреплено на алтаре, который находился на площади перед собором апостола Петра. Икона упала прямо рядом с папой, после чего взволнованные служащие быстро подскочили к понтифику и установили икону на место.

Местные издания пишут, что причиной такого зловещего и символичного инцидента стали сильные порывы ветра. Потоки воздуха сорвали старинную икону и сбросили ее на землю к ногам папы Римского.

Разумеется, событие подобного характера не могло не обрасти догадками и комментариями. Многие считают, что пугающий инцидент является таинственным знаком, который, например, может указывать на неудачное папство этого религиозного деятеля.

К слову, ранее папа Римский двумя словами охарактеризовал президента России Владимира Путина.

Источник: Il Messaggero ✓ Надежный источник
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