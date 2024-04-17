Врач Фарбер: полезнее мариновать шашлык в винном или яблочном уксусе

Как приготовить самый полезный шашлык для организма
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блюдо может приводить к развитию смертельных болезней

Близится сезон майских праздников – в их разгар шашлыки становятся главным атрибутом на столах у большинства россиян. Однако врачи предупреждают, что блюдо не является полезным для здоровья. О том, как приготовить его, чтобы не навредить собственному организму, рассказал гастроэнтеролог Андрей Фарбер.

По его словам, самыми полезными вариантами мяса являются курица и индейка без кожи. Также отлично подойдет любая рыба. Такой шашлык готовится быстро, а получается невероятно сытным и полезным. 

Врач посоветовал внимательно смотреть на сроки годности мяса и его структуру. Волокна должны быть плотными, без лишней влаги. Хранить шашлык можно при температуре от −2 до +4 градусов – при таком режиме без специй оно сохраняет свежесть в течение 36 часов. С маринадом срок сокращается до суток.

"В качестве маринада лучше всего выбрать винный или яблочный уксус или использовать соль со специями и луком. Это поможет снизить количество канцерогенов, образующихся при жарке на углях", – посоветовал медик.

Врачи утверждают, что частое употребление шашлыков может приводить к развитию онкологических заболеваний. Поэтому в период праздников лучше ограничивать себя и не переедать.

Источник: ФедералПресс
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