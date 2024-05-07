Военнослужащего Армии США арестовали во Владивостоке по делу о краже

Избил и ограбил: во Владивостоке схватили агрессивного американского военного
Фото: www.unsplash.com
Парень влюбился в русскую девушку

Крайне неприятный инцидент, который вполне тянет на международный скандал, произошел во Владивостоке. Там российские правоохранители схватили гостя и Соединенных Штатов Америки, который повел себя очень некрасиво и агрессивно отношению к русской девушке.

По имеющейся информации, американский военный познакомился с россиянкой в социальных сетях. Между молодыми людьми разгорелся бурный виртуальный роман, а потом мужчина приехал к своей избраннице во Владивосток.

Некоторое время пара жила душа в душу, однако в какой-то момент американца переклинило, и он начал действовать агрессивно. Девушка утверждает, что заморский возлюбленный сильно избил ее, а затем украл крупную сумму денег в размере 200 тысяч рублей. После этого мужчину забрала полиция.

Сообщается, что горе-любовник проходил службу в Южной Кореи и должен был вернуться в американский форт Кавазос (Техас). Во время передислокации парень решил уехать к российской возлюбленной. Пикантность ситуации добавляет то, что в США у молодого человека есть законная супруга. Американское посольство в курсе случившегося и пытается добиться консульского доступа к задержанному.

К слову, ранее была описана судьба США в случае начала потенциальной мировой войны.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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