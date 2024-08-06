В МИД назвали некорректными новости о подготовке покушения на Путина

В ведомстве пояснили появившуюся информацию

Публикации в СМИ о том, что украинские спецслужбы планировали устроить покушение на Владимира Путина и Андрея Белоусова в День ВМФ не соответствуют действительности, а являются лишь неверной интерпретацией слов замглавы МИД Сергея Рябкова. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Киев готовил теракт в Санки-Петербурге во время Главного военно-морского парада. Рябков отметил, что по этому вопросу между главой Минобороны России и Пентагона позже состоялся телефонный разговор. Вскоре различные порталы указали, что украинская операция была попыткой покушения на главу страны.

"Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова",– заявили в МИД.

По сообщению ведомства, замминистра не ответил на вопрос о подготовке покушения на Путина утвердительно, он лишь отметил наличие "определенной увязки и с такого рода событиями".

В ведомстве призвали не искажать и тщательно проверять любую информацию, которая публикуется в СМИ.

Ранее в Кремле объяснили неожиданный шаг Путина по увеличению выплат добровольцам в два раза.