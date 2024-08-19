Республиканцы захотели объявить Байдену импичмент

Лидера США хотят заставить уйти с поста раньше срока

Члены республиканской партии в Палате представителей США опубликовали доклад, в котором утверждают, что президент Джо Байден совершил преступления, заслуживающие импичмента. Об этом сообщает Reuters. При этом до конца неясно, планируют ли они настаивать на процедуре импичмента.

В докладе почти на 300 страниц от трех комитетов Палаты представителей утверждается, что Байден извлекал выгоду из схемы торговли влиянием, чтобы обогатить себя и членов своей семьи за счет зарубежных деловых сделок, начиная с 2014 года, когда занимал пост вице-президента.

"Комитеты представляют эту информацию в Палату представителей для оценки и рассмотрения соответствующих дальнейших шагов", – говорится в отчете.



По данным журналистов, даже если республиканцы решатся объявить импичмент, вряд ли Байдена получится отстранить от должности, поскольку принимать решение будет Сенат, котролируемый демократами. При этом он должен будет официально покинуть пост президента уже 20 января.

В демократической партии утверждают, что заявление о преступлениях Байдена является политически мотивированным. Они называют его местью за объявления импичмента Трампу, которого также дважды оправдывал Сенат.

Ранее Илон Маск заявил, что демократы "фактически расстреляли" Байдена, заставив его отказаться от участия в предвыборной гонки за кресло президента.